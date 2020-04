CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Il Milan vorrebbe trattenere Gigio Donnarumma e Gigio Donnarumma vorrebbe restare al Milan. Messa così, il matrimonio sembra avere pochi motivi per non continuare. Quando però si comincia ad affrontare la questione economica ecco che spunta l'inghippo che tiene sulle spine il mondo milanista. In scadenza di contratto nel 2021, il giovane portierone del Milan si avvia verso quella che, allo stato attuale delle cose, sarà l'ultima sessione in cui la società può monetizzare bene la sua cessione. Altrimenti già dall'inizio del 2021 sarà libero di accordarsi con un altro club per trasferirsi a parametro zero, con perdite non da poco per la società che lo ha cresciuto.

Ma il Milan non si è arreso, e basandosi anche sulla volontà del giocatore studia il piano per il rinnovo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Le pretendenti in effetti non mancano, ma chi riuscirà a mettere sul piatto le cifre giuste, sia per il cartellino che per l'ingaggio, in un mercato che inevitabilmente sarà fortemente condizionato dalla crisi post-Coronavirus? Difficile dirlo. Ecco perché si fa largo la speranza milanista di tenereDonnarummail più a lungo possibile. Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui il Milan, qualora non dovessero palesarsi offerte in grado di accontentare club e giocatore, andrà dritto sul rinnovo, facendo trapelare già da ora che ci sarà qualche deroga speciale al tetto degli ingaggi. Tra i primi ad usufruirne dunque potrebbe essere proprio Donnarumma, al quale però potrebbe essere proposto un prolungamento breve (fino al 2022?) a cifre più basse (da 6 a 5 milioni all'anno) ma con dei bonus importanti, ad esempio legati alla qualificazione in Champions League. In questo modo il rischio addio a zero verrebbe rimandato e il calciatore non sarebbe imprigionato in un lungo contratto con un ingaggio tagliato rispetto a quello attualmente percepito. La partita è iniziata.

