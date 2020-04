Calciomercato Inter, colpo Werner: le ultime dalla Germania

CALCIOMERCATO INTER WERNER JUVE / Futuro tutto da scrivere per Timo Werner. L'attaccante - anche nelle ultime ore - è stato accostato alla Serie A.Inter e Juventus avrebbero avuto dei contatti con l'entourage del giocatore pronto a lasciare il Lipsia in estate. Dalla Germania arrivano novità in merito alla prossima squadra di Werner: secondo la 'Bild', non sarà tedesca.

Da escludere dunque il trasferimento alma nel futuro del centravanti potrebbe esserci comunque un tedesco,che spinge per averlo al Liverpool.

