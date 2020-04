ROMA FRIEDKIN SEMESTRALE / Trattativa soltanto rallentata: pur senza mai citare Dan Friedkin, la Roma conferma che la trattativa non è saltata ma ha subito una frenata a causa dell'emergenza coronavirus. Lo si apprende dalla relazione semestrale pubblicata dal club giallorosso: il documento è stato approvato lo scorso 28 febbraio dal Consiglio di Amministrazione - come si legge nel comunicato - ma la sua pubblicazione era stata rinviata per valutare l'impatto della diffusione del Covid-19. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Nella relazione c'è anche un passaggio che riguarda proprio l'eventuale cessione del club: "Si precisa che, come già comunicato al mercato in data 20 novembre 2019 e 30 dicembre 2019, dalla AS Roma SPV LLC, società che detiene il controllo indiretto di A.S. tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A, sono in essere contatti tra tale società e un potenziale investitore al fine di permettergli di valutare l’opportunità di un possibile investimento in NEEP ROMA HOLDING S.p.A. e nelle sue società controllate, inclusa A.S. Roma S.p.A.. Nel caso in cui i contatti in corso, attualmente rallentati per effetto della diffusione del virus Covid-19, si concretizzassero, i fabbisogni finanziari e patrimoniali del Gruppo verrebbero coperti, successivamente al perfezionamento dell’Operazione, da apporti di risorse del suddetto investitore".

La trattativa tra Pallotta e Friedkin sembrava essere arrivata alla dirittura finale ma lo scoppio dell'emergenza coronavirus ha frenato l'affare che, a quanto si apprende, non è saltato definitivamente.