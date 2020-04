CALCIOMERCATO UDINESE MILAN INTER DE PAUL / Intervenuto ai microfoni di 'RadioSportiva', il tecnico dell'Udinese, Gotti, ha parlo di De Paul. Il centrocampista argentino continua ad alimentare i rumors di calciomercato.

In Italia c'è la fila per il numero 10 bianconero: dopo, anche lasi è inserita alla corsa del calciatore.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

De Paul potrebbe presto confrontarsi con la Champions League: "E' un giocatore che ha quel tipo di livello - ammette Gotti - l'ha già dimostrato nella sua nazionale, ha la tecnica per farlo e un atteggiamento mentale che non gli impedisce di esprimersi a quel livello. Cessioni? Bisognerà capire quali saranno le condizioni, quale sarà il mercato e se le quotazioni saranno congrue al valore dei giocatori stessi. L'Udinese non è una società che svende i propri atleti o che ha bisogno di fare cassa immediata, quindi le situazioni dono tutte da vedere".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Theo Hernandez cuore rossonero

Calciomercato Inter, via libera allo scambio: si chiude per Semedo