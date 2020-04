Calciomercato Milan, svolta Upamecano

CALCIOMERCATO MILAN UPAMECANO / Dayot Upamecano è uno di nomi accostati al Milan per rinforzare la difesa.

Il centrale francese è da tempo sul taccuino del club rossonero, che deve fare i conti con un'importante concorrenza.

Il calciatore nell'ultimo periodo è finito nel mirino di club importanti come Real Madrid, Barcellona, Bayern, Arsenal e Psg. Portarlo in Serie A non sarà dunque una missione facile. Dalla Germania arrivano ulteriori novità: stando a quanto riportato da 'SkySports', Upamecano sarebbe pronto a rinnovare il proprio contratto con il Lipsia di una stagione, portando la scadenza così al 30 giugno 2022.