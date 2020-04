CALCIOMERCATO CANNAVARO REAL MADRID / Un futuro chiaro, almeno nelle intenzioni: Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus e della Nazionale, attuale allenatore del Guanzhou Evergrande, ha svelato le sue ambizioni in un'intervista al 'Madrilista Real'.

Idee chiare come il sogno di tornare in Europa per una panchina di prestigio: "Quando decidi di fare l'allenatore devi puntare in alto, devi puntare al Real Madrid oppure alla Nazionale italiana o ancora ad un grande club d'Europa. Io ho iniziato a fare l'allenatore per questo motivo, per poter diventare un giorno l'allenatore di un club come il".

Un'ambizione da coltivare con un'idea di gioco ben decisa: "Chiedo ai giocatori di giocare, voglio intensità sia con che senza palla: il calcio è fatto di ritmo e i calciatori devono capirlo".