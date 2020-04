CALCIOMERCATO MILAN JOVIC REAL MADRID / Il Milan ha trovato il nuovo bomber: secondo quanto riferisce 'todofichajes.com', l'attaccante serbo del Real Madrid sarebbe il primo obiettivo dei rossoneri per sostituire Ibrahimovic, destinato all'addio alla fine della stagione.

Il calciatore ha avuto già dei contatto con il suo ex compagno di squadra, ora alla corte di: nelle chiacchierateavrebbe dato il suo benestare al trasferimento e ora di attende l'accordo tra le società. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Calciomercato Milan, un attacco da 37 gol: l'ultima idea

Milan e Real Madrid dovrebbero incontrarsi a breve per provare a gettare le basi dell'affare che potrebbe essere impostato su un prestito anche biennale. Jovic in Italia ritroverebbe appunto Rebic con il quale ha avuto modo di giocare già all'Eintracht Francoforte: nelle due stagioni insieme, serbo e croato sono riusciti a mettere a segno 57 gol. Una coppia che promette bene dunque per il nuovo attacco milanista.