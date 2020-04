GENOA IAGO FALQUE CORONAVIRUS / "Illogico": così Iago Falque definisce la decisione del governo di consentire gli allenamenti nei parchi ma non nei centri sportivi. L'attaccante del Genoa, in prestito dal Torino, parla ad 'as.com': "E' una contraddizione: non possiamo andare in un centro sportivo per correre sotto stretto controllo medico e distanze rispettate, ma possiamo farlo in un parco. Capisco che bisogna decidere tenendo in conto molte cose, ma a prima vista mi sembra illogico.

Se il calcio dovesse aspettare il vaccino per ripartire sarebbe catastrofico: molte persone lavorano già e lo fanno senza vaccino. Poi non mi piace parlare senza sapere, spero che che ne usciremo guardando al futuro nel migliore dei modi: vogliamo riprendere il calcio e la vita".

Anche perché il suo isolamento è stato sicuramente non facile: "Non posso dire di essere stato sfortunato perché io e la mia famiglia stiamo bene. Dal 10 marzo, dopo l'ultimo allenamento in gruppo, sono stato da solo in hotel: la mia idea è venire a Genova per aiutare il club e recuperare dall'infortunio, non pensavo a trovare una casa. Poi è esploso tutto".