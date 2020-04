CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE / Resta, va via: su Kylian Mbappe nelle ultime settimane si è detto di tutto, anche di un possibile addio a parametro zero. L'attaccante francese è legato al Paris Saint-Germain fino al 2022 e questo, insieme alla giovane età e all'indubbio talento, ha alimentato le speculazioni sul suo conto. Il Real Madrid è tra le pretendenti più concrete per il 21enne campione del Mondo, ma anche la Juventus è stata accostata a lui, così come il Liverpool: il Paris Saint-Germain ovviamente non vorrebbe assolutamente privarsi di Mbappe il cui futuro sembra intrecciato anche a quello di Neymar.

Difficile pensare ad un doppio addio: il Psg se dovesse decidere per la cessione eccellente, deciderà di ripartire da uno dei due. E' l'indiziato principale sembra essere proprio Mbappe che su Twitter ha lanciato un messaggio enigmatico ma tinto di rosso è blu: "Tutti parlano, ma nessuno conosce. Mi manca la mia squadra" la frase del calciatore sul social accompagnata dai cuoricini rossi e blu, i colori proprio del Psg. Un messaggio che sa di conferma e magari anticipa un possibile rinnovo di contratto con estensione della durata e possibili recisione al rialzo dell'ingaggio. Con buone pace delle corteggiatrici.