CORONAVIRUS USA SPORT / Dibattito acceso sulla ripresa di tutto il mondo dello sport: in Europa il calcio ha preso strade diverse da Paese a Paese e in Italia ancora non ci conosce che fine farà il campionato di Serie A. Un problema che tocca però anche gli Stati Uniti dove la NBA si è fermata e aspetta il via libera per ripartire.

Peccato però che potrebbe arrivare soltanto nel 2021, almeno a sentire le parole di, consigliere died esperto nel campo dei virus. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, ESCLUSIVO Prof. Tarro: "Fine maggio in campo, si può! Col caldo, ritorno alla normalità"

L'immunologo è chiaro in un'intervista al 'New York Times': "In cima c'è la sicurezza di giocatori e tifosi: quella deve vincere su tutto. Se non c'è la possibilità di garantire la totale sicurezza, allora saremo essere costretti a dire che per quest'anno resteremo senza sport". Fauci spiega che sarebbe bello poter ripartire con tutti gli sport "ma come medico e scienziato devo dire che, guardando la situazione attuale degli Stati Uniti, non siamo ancora pronti a far ripartire gli sport".