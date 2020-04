EVERTON ANCELOTTI RODRIGUEZ REAL MADRID / Madrid, Monaco e ora Liverpool? Tutto fa presagire di sì, perché dopo aver allenato James Rodriguez al Real Madrid e al Bayern Monaco, Carlo Ancelotti ora vuole il colombiano anche all'Everton. Il classe 1991 è un pupillo del tecnico emiliano che punta a portarlo a Liverpool.

Come riferisce il 'Mundo Deportivo', per il giocatore sarebbe già pronto un contratto quadriennale. Il problema maggiore sembra essere rappresentato dal prezzo. Nonostante un contratto in scadenza nel 2021, Rodriguez potrebbe costare 40 milioni di euro.

