CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER CITY BONUCCI / Capace di far partire l'azione da dietro, dotato anche di un buon lancio lungo, Leonardo Bonucci ha il profilo adatto per il gioco di Pep Guardiola: anche per questo il Manchester City lo ha messo da tempo nel mirino e questa estate è pronto a sferrare l'attacco. Come si legge su 'todofichajes.com', la società inglese ha avuto già contatti con la Juventus e l'affare non è detto che non decolli.

Servirà ovviamente accontentare le richieste del club bianconero a livello economico, ma anche capire qual è l'intenzione del calciatore sul suo futuro. Bonucci ha firmato alla fine del 2019 il nuovo contratto con la società piemontese: un accordo fino al 2024 che potrebbe far chiedere la carriera del giocatore a Torino. C'è però l'insidia del Manchester City che cerca un difensore per far fronte all'addio di Otamendi ed arricchire un reparto che in questa stagione, prima della sospensione, aveva sofferto non poco per infortuni e assenze.