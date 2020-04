CALCIOMERCATO SERIE A WEST HAM FELIPE ANDERSON / Tutta la squadra sul mercato: il West Ham non ha incedibili e è pronto ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta. Come si legge sul 'Sun', gli Hammers hanno preso questa decisione per le conseguenze della crisi economica dovuta al coronavirus: la pandemia ha intaccato anche i già traballanti conti del mondo del calcio ed allora le società devono trovare fondi per andare avanti. Questa la motivazione che ha spinto il club inglese a considerare tutti i giocatori sul mercato: davanti ad una buona offerta non ci sarà incedibilità che tenga. Un discorso che vale anche per i pezzi pregiati della rosa del West Ham, come ad esempio Declan Rice, 21enne centrocampista corteggiato da tutte le big inglesi.

Ma c'è ancheper il quale nelle ultime settimane si è parlato di un ritorno in Italia: ci pensa ilche potrebbe anche mettere sul piazzo qualche contropartita economica come. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Tra i calciatori 'appetibili' per la Serie A troviamo anche Angelo Ogbonna, ex Torino e Juventus, Sebastian Haller (attaccante di 25 anni) o ancora due calciatori esperti come Wilshere e Yarmolenko.