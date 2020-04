EMERGENZA CORONAVIRUS TOTTENHAM MOURINHO / Oggi Jose Mourinho ha effettuato le prime consegne settimanali di prodotti freschi dall'orto nel centro di formazione al centro di distribuzione alimentare in funzione nello stadio degli 'Spurs'.

Lo ha detto con una nota ufficiale il, il quale riporta anche le dichiarazioni dello stesso tecnico portoghese: "E' un piacere per me dare una mano in questo modo e vedere che il cibo del nostro Centro di formazione sta per raggiungere quelli che sono più bisognosi all'interno della nostra comunità in questo momento. Vorrei lodare i fantastici volontari che lavorano ogni giorno nel centro alimentare, insieme a tutti i distributori, i cui sforzi stanno facendo una grande differenza nella vita delle persone".