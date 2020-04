CORONAVIRUS MEYER UEFA / Continua a tenere banco non solo in Italia ma in tutt'Europa la possibilità di una ripresa dei campionati. Dalla Uefa ne sono convinti: "La ripresa è sicuramente possibile", rispettando chiaramente tutte le norme. Lo ha sottolineato il professor Tim Meyer, presidente della Commissione Medica della stessa Uefa.

"Tutte le organizzazioni calcistiche che stanno pianificando il riavvio delle loro competizioni realizzeranno protocolli completi che dettano le condizioni sanitarie e operative garantendo la salute delle persone coinvolte nelle partite e l'integrità delle politiche pubbliche. In queste condizioniè sicuramente possibile pianificare il riavvio delle competizioni". Per le ultimissime notizie di calciomercato e non solo: clicca qui

LEGGI ANCHE ----> Coronavirus, Ordine contro Spadafora: "Becchino del calcio"