CORONAVIRUS ORDINE SPADAFORA / Strada sempre più stretta per la ripartenza della Serie A: il ministro Spadafora ha gelato questa mattina la speranza di chi vorrebbe il ritorno in campo il prima possibile.

Un'eventualità che sembra allontanarsi stando a sentire le parole di Spadafora che è stato attaccato dal giornalista Franco Ordine su 'sportmediaset.it': "Caro ministro Spadafora lei sta giocando a fare il cowboy contro gli indiani del calcio? Non è bello, non è divertente. Qui in palio c'è la sopravvivenza di un'industria che sovvenziona tutto lo sport. Se può glielo dica anche al suo amico Malagò: se per caso dovesse saltare la Serie A perderebbe secchi 720 milioni. Ma lei si rende conto: lo so, lo capisco, lei teorizza la decrescita felice ma si ricordi che la decrescita sarà solo decrescita e di felice non ci sarà assolutamente più nulla. Lei passerà alla storia come colui il quale ha affossato il calcio italiano. Una bella fotografia e sotto ci sarà scritto: ecco il becchino del calcio italiano. Lo vuole? Si accomodi pure, mi raccomando: faccia con comodo e anche con fretta".