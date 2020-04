LAZIO IMMOBILE / Al dibattito sul calcio nell'emergenza coronavirus, prende parte anche Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio ha parlato a 'Lazio Radio Style', esponendosi a favore del ritorno in campo: "Non voglio fare polemica, ma vogliamo delle spiegazioni - ha affermato - Se ci sono le condizioni, io ripartirei subito. A Formello ci sono sei campi, quattro ingressi e quattro uscite: non potermi allenare lì senza nessun rischio di incontrare gli altri, ma paradossalmente poter andare a correre a Villa Borghese mi sembra assurdo, concordo con il presidente Lotito. E' una norma discriminatoria, come ha già detto l'Assocalciatori. Aspettiamo tutti notizie per poter tornare in campo, ma vogliamo farlo in sicurezza e nel rispetto delle leggi dello Stato.

Ce lo dicessero, che si potrebbe non riprendere. Io mi auguro che si possa tornare a giocare per aiutare la gente a distrarsi, ma penso anche ai soldi che girano intorno al calcio. Le squadre dihanno problemi, ma ci sono molte altre persone che ci lavorano, come i giornalisti: alcuni prendono mille euro al mese, se non giochiamo non guadagnano nemmeno quelli".

