CORONAVIRUS SERIE A SILERI / Discussioni in atto sulla possibilità di tornare in campo per la Serie A. Si attendono novità nei prossimi giorni sull'approvazione del protocollo di sicurezza varato dal comitato tecnico scientifico della Figc, per limitare i rischi derivanti dalla pandemia di coronavirus, ma il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri si dice molto scettico, come già prima di lui il ministro dello Sport Spadafora. A 'Un giorno da pecora', programma su 'Radio Uno', Sileri ha infatti spiegato: "Nell'interesse dei calciatori stessi, vedo la disputa di una partita come qualcosa di inverosimile. Non è una partita di tennis o una gara di Formula 1, c'è contatto fisico che potrebbe rappresentare un rischio di contagio. Sono preoccupato per la salute degli atleti".

Un ennesimo parere negativo, dunque, sulla ripartenza del campionato, che a queste condizioni rischia di diventare un miraggio. I prossimi giorni saranno decisivi, con la curva dei contagi e il parere definitivo degli esperti che tracceranno la strada per capire se l'attuale stagione di Serie A potrà essere conclusa, come previsto, entro i primi di agosto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta

Coronavirus, ESCLUSIVO prof. Tarro: "In campo a fine maggio si può"

Coronavirus, Uefa verso il dietrofront: campionati a settembre?