CORONAVIRUS UEFA CAMPIONATI / Le notizie provenienti dalla Francia, dove la Ligue 1 è stata definitivamente sospesa, hanno destato grande preoccupazione all'interno dell'Uefa. Come riportato dal 'Corriere della Sera', a Nyon si sta iniziando a riflettere sull'opportunità di rimuovere la deadline del 2 agosto precedentemente fissata per la conclusione dei campionati. Sorgerebbe del resto anche il problema relativo alla partecipazione di Psg e Lione alla Champions League, dove sono ancora in lizza.

Ecco perché si sta facendo largo l'ipotesi di rivedere il tutto e far riprendere campionati e coppe nazionali direttamente a settembre.

