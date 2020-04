CALCIOMERCATO INTER SUSO RETROSCENA MILAN GATTUSO NAPOLI FIORENTINA - Suso è passato al Siviglia nel gennaio scorso, in prestito con obbligo di riscatto dal Milan. Ma, ai microfoni di 'Sky Sport 24', ha rivelato alcuni succosi retroscena del recente passato. "Della possibilità Roma abbiamo parlato con Monchi, quando era direttore sportivo dei giallorossi, ma non c'è mai stata una trattativa seria. L'Inter, invece, era un'opzione concreta.

Parlai con l'allora allenatore, Luciano, che mi voleva fortemente e io ero d'accordo al trasferimento. Siamo stati davvero vicini. Anche con laavevo parlato, ho ascolto la loro offerta, che era molto importante, e c'erain panchina. Ma non era un'opzione prioritaria per me. Ho avuto un buon rapporto anche con. Se mi chiamasse a? Per il momento, nessuno mi ha ancora contattato...". Infine, Suso si è espresso anche sul possibile riscatto da parte del club andaluso : "Nel calcio non si sa mai, sono qui da poco tempo ma voglio continuare a crescere come giocatore".