Siviglia, Suso: "Difficile tornare a giocare con il coronavirus"

SIVIGLIA SUSO / Nella lunga intervista concessa a 'Sky Sport' Suso, in prestito dal Milan al Siviglia, ha parlato della possibilità di tornare in campo, legata all'emergenza coronavirus, esprimendo le sue perplessità. "Noi in Spagna torneremo ad allenarci individualmente da lunedì, ma bisogna valutare la situazione nel suo complesso - ha spiegato - Per quanto mi riguarda, credo che alla fine non si giochi.

Milan, Suso: "Giampaolo era molto preparato, ma..."

Al momento ci sono ancora molte difficoltà, basta guardare cosa è successo in Francia dove hanno sospeso il campionato"

Sulla sua esperienza al Milan, ha spiegato: "Sono e sarò sempre legato a Milano e al Milan. Sono cresciuto e diventato il giocatore che sono. Uno dei momenti più belli è stato la doppietta nel derby, era il mio compleanno ed era venuta a trovarmi tutta la mia famiglia. Giampaolo era una persona tatticamente molto preparata. Abbiamo perso le certezze in un'amichevole contro il Cesena, nella nostra testa sono comparsi dei fantasmi e l'essere incerti su come giocare ci ha penalizzato. I troppi cambiamenti non sono stati positivi".