CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MONZA GALLIANI / Adriano Galliani alza bandiera bianca: il sogno Zlatan Ibrahimovic è destinato a rimanere tale.

L'ad del, ex, ha parlato ai microfoni del 'Corriere della Sera' delle strategie di mercato della squadra dopo l'emergenza sanitaria del coronavirus:, ho bloccato ogni operazione non sapendo bene come sarà il panorama futuro, potrei ridurre gli investimenti". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

Rivoluzione del mercato: "All’americana, sono un appassionato di basket, seguo la NBA, eco penso a un mercato contraddistinto dagli scambi di giocatori con meno circolazione di denaro”.

La ripresa della Serie A: "Non c’è dubbio che in questo momento la priorità sia la salute ma altrettanto dobbiamo essere consapevoli di vivere in un sistema globale. Se i nostri tre principali competitor in Europa, Inghilterra, Spagna e Germania, riprendono l’attività, rischiamo di non essere più competitivi con loro. Il calcio italiano subirebbe danni da 700 milioni e si avvierebbe a una ‘decrescita felice’, mentre gli altri continuerebbero a incassare”.

