Calciomercato Milan, UFFICIALE: sfuma il colpo Gueye

CALCIOMERCATO MILAN GUEYE - Rinforzare e ringiovanire la rosa è tra gli obiettivi principali del Milan sul mercato. La nuova politica societaria, anche a causa della crisi economica legata al coronavirus, costringe la dirigenza rossonera a guardare ai top player del futuro, non potendo permettersi i campioni del presente.

In tale ottica, nelle scorse settimane, si era parlato di un interessamento del Milan per Pape Gueye , 21enne centrocampista francese di origini senegalesi in scadenza di contratto a giugno con il, formazione della Ligue 2 transalpina.

Ad aggiudicarsi Gueye, però, è stata la famiglia Pozzo che ha sbaragliato la concorrenza di club importanti come l'Arsenal e il Siviglia oltre al Milan e oggi ha ufficializzato il suo acquisto al Watford (che poi potrebbe girarlo in prestito all'Udinese). Ecco il comunicato ufficiale degli 'Hornets': "Il Watford è felice di annunciare la firma del centrocampista francese Pape Gueye. Il 21enne Nazionale Under 18 e Under 19 ha firmato un contratto di 5 anni che entrerà in vigore dal prossimo 1 luglio".

