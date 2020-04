CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN / Fonseca è stato chiaro con la dirigenza della Roma: i giallorossi devono fare di tutto per confermare Mkhitaryan anche per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il ds Petrachi è al lavoro con Mino Raiola, l’agente dell'armeno, per cercare di trovare una soluzione e tenere Micki ancora a Roma. Almeno un anno, almeno anche per la prossima stagione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan vuole restare | I due piani di Petrachi

Mkhitaryan è di proprietà dell’Arsenal, dove c’è Arteta che sembra voler contare sul giocatore per la prossima stagione.

L'experò si trova bene a Roma e vuole restare in giallorosso. La strategia prevede il rinnovo del contratto con l’Arsenal, in scadenza nel giugno del 2021, a cifre ovviamente inferiori rispetto a quelle attuali daa stagione. Spalmando il suo ingaggiocosì potrebbe restare in prestito anche la prossima stagione, in attesa poi di capire cosa potrebbe succedere più avanti. L'alternativa sarebbe acquistare il suo cartellino, qualora la squadra riuscisse a centrare la qualificazione in Champions League se la Serie A ripartisse. La richiesta dei 'Gunnersi' si aggira intorno ai

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma e Lazio, Matthaus: ''Gotze? La Serie A sarebbe giusta per lui''

Calciomercato Roma, da Pedro a Caputo: le richieste di Fonseca