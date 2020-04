Calciomercato, accordo segreto | La Juventus si arrende

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO - La crisi economica che fa seguito all'emergenza coronavirus avrà ripercussioni anche sul calciomercato. La Juventus, ad esempio, rischia di dover rinunciare a giovani top club seguiti da tempo come Jadon Sancho.

La strada che porta ail talento inglese delè più in salita che mai dopo le rivelazioni di 'Sport Bild': ci sarebbe un accordo segreto, non inserito nel contratto, tra il giocatore ed il club giallonero che prevede la possibilità di essere ceduto in estate a fronte di un'offerta congrua alla realtà del mercato. Ilvuole sfruttare questo accordo ed è pronto a battere il record di 105 milioni di euro spesi per acquistareproprio dai bianconeri.

