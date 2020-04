CALCIOMERCATO ROMA GOTZE / Mario Gotze è uno dei giocatori in scadenza di contratto che fa più gola ai top club europei. Il tedesco, eroe della finale del Mondiale vinta dalla Germania nel 2014 contro l'Argentina, è destinato a fine stagione a lasciare il Borussia Dortmund.

Il suo futuro potrebbe essere in Italia: la Lazio e Tare sono pronti a mettere a segno un nuovo colpo alla Klose, ma anche la Roma starebbe pensando di portarlo nella capitale.

Lothar Matthaus, vecchia conoscenza del calcio italiano, ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato proprio di Gotze: “Suppongo che il suo tempo a Dortmund sia finito. Sarei molto sorpreso se ci fosse un accordo nei negoziati imminenti. Oggi il suo modo di giocare a calcio non va più bene. Gli manca la velocità per stare al passo con il calcio praticato dal Dortmund e da molti altri club. Non è mai tornato al suo meglio a Dortmund dopo il suo ritorno dal Bayern Monaco".

Futuro in Serie A: "Gotze deve trovare un club e soprattutto un allenatore che costruisce intorno a lui e allinea gli schemi di gioco con lui. La Serie A sarebbe giusta per lui. Il gioco lì non si sviluppa così rapidamente e questo gli può dare beneficio. La volontà di sicuro non gli manca, ma non è il giocatore che insegue gli avversari indietro per 30 metri”.

