Calciomercato Juventus, 100 milioni per Havertz

CALCIOMERCATO JUVENTUS HAVERTZ - La Juventus si appresta a dire addio al sogno Kai Havertz. Le alte richieste economiche del Bayer Leverkusen per il cartellino del giovane fantasista della Nazionale tedesca, unite alla folta concorrenza di top club come Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool e Manchester United rendevano la trattativa complicata sin da subito per i bianconeri.

Ma ora, come si legge sul portale 'todofichajes.com', è arrivata una svolta imprevista: ilavrebbe fatto irruzione nella corsa ad Havertz e sarebbe vicina a chiudure la trattativa con le 'Aspirine' sulla base di 100 milioni di euro. Cifra che i bianconeri non hanno intenzione di avvicinare.

