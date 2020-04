CALCIOMERCATO MILAN SIMAKAN / Osimhen ma non solo. La dirigenza del Milan è interessata anche a prendere dal mercato un difensore centrale da affiancare a capitan Romagnoli. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' in pole c'è Mohamed Simakan, francese classe 2000 in forza allo Strasburgo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

L'agente del giocatore ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, strizzando l'occhio alla destinazione rossonera.

Il prezzo del suo cartellino non supera i, una spesa che sarebbe contenuta per un ragazzo talentuoso che ha dimostrato di aver recuperato dall'infortunio al ginoccho rimediato in stagione. Il primo sondaggio delrisale già alla finestra invernale di calciomercato, ci sono stati altri contatti recentemente tra le parti.è un jolly perché può giocare sia da centrale che da terzino destro: questo permetterebbe al Milan di risolvere anche il problema esterno visto che siachenon convincono a pieno la società.

