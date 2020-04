SERIE A TOMMASI / La ripresa degli allenamenti per le squadre di calcio slitta ancora e i calciatori si infuriano. Prende dunque la parola Damiano Tommasi, numero uno dell'Assocalciatori, che ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' torna a parlare delle difficoltà di un ritorno in campo che si fa sempre complicato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

"Abbiamo davanti lo Zoncolan.

Non ci tiriamo indietro, ma è pieno di salite, ripidissime e il rischio alla terza curva di mettere il piede a terra c'è... - esordisce Tommasi che poi aggiunge -. Non troviamo un senso alla decisione del Governo. [...] A lungo andare l'allenamento in spazi ristretti può addirittura essere negativo per la muscolatura dei giocatori. Ci sarà bisogno di un mese per riportare gli atleti a uno stato di forma consono. Il protocollo che è stato preparato prevedeva una serie di casistiche, però sembra che presenti delle criticità e vada rivisto. In ogni caso deve essere tutto molto chiaro su cosa fare se si riprende: test, tamponi, spazi, viaggi, trasferte, lavoro di gruppo. Stop definitivo? Le regole vanno decise prima stabilendo come finirebbe il campionato. Il problema principale oggi è che non decidono legali, giuristi, dirigenti. Oggi decidono medici e scienziati. Se credo nella ripartenza? Noi vogliamo prepararci in attesa di una buona notizia. Poi ci aspetta lo Zoncolan".