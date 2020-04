CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE / Potrebbe esplodere il caso Kylian Mbappe al Paris Saint-Germain.

Stando al portale spagnolo 'Ok Diario', l'attaccante francese vorrebbe il via libera per il trasferimento ale avrebbe deciso di non firmare il rinnovo dell'accordo in scadenza nel 2022 per forzare la mano nei confronti della società campione di Francia.

Calciomercato Juventus, Mbappe insiste: vuole il Real Madrid

Il PSG potrebbe a quel punto decidere di mettere fuori rosa l'ex Monaco nell'ultimo anno del proprio contratto, come successo con Rabiot trasferitosi la scorsa estate da svincolato alla Juventus. Mbappe si libererebbe così a parametro zero, con la società francese che al momento non avrebbe intenzione di facilitare il trasferimento del classe '98 al Real Madrid.

Mbappe è anche uno dei sogni di mercato della Juventus per il dopo Cristiano Ronaldo e resterebbe quindi vigile sulla situazione, anche se il Real sarebbe in netto vantaggio sui bianconeri in caso di rottura tra il giocatore e il PSG. Intanto con i parigini potrebbe sfumare anche una possibile trattativa per la cessione di Pjanic, con il Dt Leonardo che preferirebbe al bosniaco l'ingaggio dal Milan di Bennacer.

