CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO PSG / Il Paris Saint-Germain rimane interessato a De Sciglio, ma studia altre alternative nel caso in cui dovesse nuovamente saltare un possiible affare con la Juventus.

Il terzino ex Milan fu vicino allo scambio a gennaio con Kurzawa , con il Dt dei pariginiche si starebbe cautelando se non riuscisse a trovare l'accordo con i bianconeri neanche questa estate.

Nei radar dei campioni di Francia - scrive 'RMC' - sarebbe infatti entrato Sergio Reguilon, di proprietà del Real Madrid ed attualmente in prestito al Siviglia. Il classe '96 piace a Leonardo e rappresenterebbe l'alternativa a De Sciglio sulla corsia di sinistra dello scacchiere di Tuchel. Con la Juve potrebbe restare in ballo comunque anche Alex Sandro per la fascia sinistra, con la cessione del brasiliano che farebbe registrare una ricca plusvalenza alla 'Vecchia Signora'.