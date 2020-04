CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / Ci sarebbe la linea dura dell'Inter dietro il recente allenamento delle voci relative all'interesse (comunque forte e chiaro) del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez.

Alle prese con una crisi globale che non risparmierà neanche i conti di un club ricco e potente come quello blaugrana, i dirigenti del Barça almeno in questa fase sembrano aver rimesso in secondo piano la trattativa per l'attaccante argentino scontrandosi con il muro eretto dalla società interista. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui l'Inter avrebbe deciso di confermare in blocco tutto il pacchetto centrale di calciatori, dalla difesa con de Vrij, Skriniar e Bastoni passando per il centrocampo con Brozovic fino ad arrivare, appunto, a Lautaro Martinez. Per la 'Rosea' i dirigenti interisti avrebbero definito il 'Toro' ufficialmente incedibile, a meno di offerte veramente fuori mercato che abbiano una base complessiva tra cash e contropartite (una o due al massimo) non inferiori ai 111 milioni di euro della clausola. I migliori saranno tenuti dunque, a meno che grazie alle loro cessioni non si possa dare il via ad un ulteriore salto di qualità.