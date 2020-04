Calciomercato Juventus, conferme sull'assalto a Thomas Partey

CALCIOMERCATO JUVENTUS THOMAS PARTEY / Non ci sono solo il sogno Paul Pogba e la pista Arthur, di cui si parla molto in un possibile scambio con Pjanic, nella lista degli obiettivi della Juventus che pianifica un importante restyling a centrocampo in vista della prossima sessione di calciomercato.

Da giorni ormai è emersa con convinzione anche l'ipotesi, centrocampista roccioso dell'reso appetibile da una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che, considerando il valore del calciatore, rischia di diventare un'occasione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

I bianconeri si sono messi sulle tracce del ghanese in scadenza nel 2023 accostato anche all'Inter e dalla Francia arrivano ulteriori conferme in questo senso. Lo riferisce il portale transalpino 'le10sport.com', che smentisce le indiscrezioni circa una presunta offerta formulata dal Paris Saint-Germain, che comunque andrebbe tenuto in corsa, sottolineando invece come da fonti vicine all'Atletico per il momento filtrano soltanto due proposte concrete per Thomas: una della Juventus appunto, l'altra da parte dell'Arsenal. L'Atletico, da parte sua, sta cercando in ogni modo di blindarlo.