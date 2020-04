CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK BERNARDESCHI / La Juventus tra Milik ed Icardi per il reparto offensivo. Sarebbero il polacco e l'argentino le piste più calde per l'attacco bianconero per il dopo Higuain.

E il centravanti del, in questo momento, sarebbe in leggero vantaggio sul bomber dell'in prestito (con diritto di riscatto) alsecondo quanto riporta 'Tuttosport'.

Calciomercato Juventus, le contropartite per Milik

L'assalto a Milik sarebbe meno complesso, con l'ex Ajax che potrebbe incastrarsi meglio con le alchimie di Sarri. Il rinnovo del giocatore con il Napoli sarebbe in fase di stallo, con il polacco attualmente in scadenza nel 2021. De Laurentiis lo valuterebbe non meno di 40 milioni di euro, con la Juve che potrebbe giocarsi alcune carte per abbassare il conguaglio. Romero, che tornerà a Torino dal prestito al Genoa, sarebbe una soluzione gradita al Napoli, a cui potrebbe aggiungersi anche il cartellino di Pellegrini (adesso al Cagliari). Più difficile invece la pista Bernardeschi, con l'ingaggio del fantasista che sarebbe più pesante da ammortizzare per le casse partenopee.