CALCIOMERCATO INTER PERISIC NAINGGOLAN ICARDI / La prossima sarà una sessione di calciomercato molto complicata per tutti. Meno soldi in circolazione a causa della crisi dovuta al Coronavirus, più scambi e formule creativ. I club dovranno fare di necessità virtù, magari andando a ripescare quei calciatori che per un motivo o per un altro erano finiti fuori dal progetto e che ora potrebbero diventare grandi risorse. Cosa che, ad esempio, potrebbe fare l'Inter.

La società nerazzurra, tra le più attive in sede di mercato, ha una lunga lista di calciatori importanti attualmente ceduti altrove con varie formule. I nomi più pesanti sono quelli di Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Ivan Perisic. Da questi tre (e non solo) l'Inter spera di incassare un tesoretto sostanzioso con cui sistemare i conti e finanziare altre operazioni.

La rivoluzione del mercato però rischia di complicare i piani di cessione e dunque lo staff tecnico si cautela. Lo racconta 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui dal presidente Zhang sarebbe arrivato l'input di non svendere i propri calciatori e quindi a Marotta ed Ausilio spetterà il compito di trovare acquirenti, ma solo alle giuste condizioni. Niente nuovi prestiti che impattano poco a livello di bilanci, si lavora alle cessioni definitive e magari agli scambi. Come può essere, sulla carta, quello che potrebbe veder coinvolto Nainggolan, la cui permanenza a Cagliari appare difficile, verso Firenze in un'operazione più ampia per. Un'idea. Su Perisic, invece, il Bayern vanta un'opzione per il riscatto a circa 25 milioni di euro complessivi. Soldi importanti. Nel caso in cui però non si dovesse trovare lo sbocco giusto, sarebbero riportati alla base e secondo la 'Rosea' Conte darebbe il via libera alla permanenza dell'esterno croato e del centrocampista belga da ricollocare poi all'interno della rosa. Due pedine che di certo farebbero molto comodo, mettendo da parte le turbolenze del passato. Due rinforzi a costo zero, essendo già in casa. Discorso diverso invece per Mauro Icardi, che ilpuò riscattare per 70 milioni. Troppo forte però la spaccatura con l'argentino, il cui rientro a Milano appare impossibile. Se non sarà Psg, si cercherà comunque un acquirente. E lamonitora.