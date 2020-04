DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Sono ore delicate per l'Italia che si avvia verso la 'Fase 2' della lotta al Coronavirus. Una 'Fase 2' però ancora ricca di incertezze e che fa discutere, con ancora tanti nodi da sciogliere in vista dell'allentamento in arrivo a partire dal 4 maggio. Nel calcio, soprattutto, si fanno sempre più forti le tensioni con la Lega Serie A che spinge per tornare in campo, mentre all'estero arriva lo stop al campionato francese che rischia di avviare un effetto domino in tuttta Europa: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

18.00 - 323 decessi ma anche un rapporto tra tamponi e nuovi positivi mai così basso: sono alcuni dei dati contenuti nel nuovo bollettino della Protezione Civile.

17.33 - Sono 4535 gli attuali casi positivi da coronavirus nella Regione Lazio. Di questi: 2960 in isolamento domiciliare, 1445 ricoverati non in terapia intensiva, 130 ricoverati in terapia intensiva. 431 sono i pazienti deceduti e 1579 le persone guarite.

16.03 - Sileri: "Inverosimile giocare a calcio". Il viceministro della Salute critico sul ritorno in campo della Serie A

15.43 - Uefa verso il dietrofront, si può tornare in campo a settembre: riflessioni in corso

14.27 - Intervistato da Calciomercato.it, il Prof. Giulio Tarro si è espresso sulla possibilità di tornare in campo della Serie A e sul vaccino.

13.25 - La Basilicata è sempre più "Covid free": per il terzo giorno consecutivo la task force regionale non ha registrato contagi da coronavirus. In particolare, martedì sono stati analizzati 442 tamponi, tutti negativi. Attualmente i casi confermati sono 193 (12 in meno di martedì), 25 i morti e 147 i guariti.

Le persone ricoverate a Potenza e a Matera, nei due principali ospedali della regione, sono 55: tra queste, quattro nel reparto di terapia intensiva del "Madonna delle Grazie" della Città dei Sassi.

11.55 - Parla nuovamente il numero uno dell'Assocalciatori: "Non troviamo un senso alla decisione del Governo. Vogliamo prepararci alla ripresa, ma sarà come scalare lo Zoncolan".

11.40 - Arriva il quotidiano bollettino dell'Istituto Spallanzani di Roma dove ad oggi i pazienti positivi sono in totale 105, di cui 19 necessitano di supporto respiratorio.

11.15 - Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia a 'RaiNews24': "Dobbiamo essere pronti a un eventuale contagio di ritorno, per questo il governo sta insistendo: solo se si protegge la vita poi si preserva l'economia. Siamo vicini a chi non ha potuto riaprire. In sicurezza riapriremo tutto".

10.30 - Il capo della task force Vittorio Colao parla di "riaperture ad ondate" per testare la tenuta della 'Fase 2'. "Quella del 4 maggio è una base per poter fare una riapertura progressiva e completa. Sarà un test importante" dice al 'Corriere della Sera'.

10.10 - Serie A verso lo stop? Classifiche congelate e rischio contratti: ecco cosa succede.

9.55 - L'allarme del giornalista Sandro Piccinini: "Se si pensa di tornare in campo solo a rischio zero, sarà difficile anche a settembre".

9.45 - Secondo 'El Chiringuito' l'attaccante della JuventusPaulo Dybala sarebbe risultato positivo anche al nuovo tampone per il Covid-19. Si attendono comunicazioni dal club bianconero.

9.20 - Il ministro dello sport Spadafora: "Il sentiero per la ripresa è sempre più stretto. Potrebbero essere i presidenti a chiedere lo stop".

8.00 - Dopo lo stop della Ligue 1, la UEFA secondo il 'Corriere della Sera' valuta un nuovo calendario per concludere campionati e coppe a settembre. Decisione entro il 27 maggio.

7.55 - Gli Stati Uniti registrano altri 2200 morti nelle ultime ore.

7.45 - A mezzogiorno è in programma una videoconferenza importante tra l'esecutivo, i governatori delle Regioni e la protezione civile per fare il punto sulla 'Fase 2'.