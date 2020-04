PREMIER LEAGUE CORONAVIRUS / La Premier League è pronta a ripartire e studia le mosse da fare per riprendere il campionato che vede il Liverpool largamente in testa.

Una data fissata ancora non c'è ma alcuni club hanno ripreso gli allenamenti individuali e si attende forse tra un paio di settimane il via libera alla ripresa delle sedute di gruppo: da quel giorno si tratterà di attendere tre settimane per la ripresa delle partite ufficiali, da disputare ovviamente a porte chiuse. Le date in ballo sono quelle del 6 e del 13 giugno, mentre qualcosa in più lo si saprà venerdì quando è atteso un incontro di tutti i club della Premier League in cui ci si attendono novità sulle modalità della ripresa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui