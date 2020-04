Serie A, Gravina: ''Calcio non può aspettare il vaccino nel 2021''

SERIE A GRAVINA FIGC / Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato una lunga intervista a 'Canale Europa', parlando della possibile ripresa del campionato di Serie A e delle polemiche in corso. "Il primo principio è quello della tutela della salute, ma il calcio ha grande rilevanza economica e sociale - ha spiegato - Per non correre rischi, stando a quanto dicono gli esperti, dovremmo aspettare il vaccino nel 2021. Ma dovremmo tenere ferma un'impresa così importante per il paese per tutto questo tempo? Vedo oscurantismo verso il calcio, provo grande amarezza.

E' una passione che coinvolge 14 milioni di persone ogni weekend, fa sognare e da' speranza ai cittadini. Non vedo le condizioni oggettive per fermare tutto, ma mi rimetto alle valutazioni del comitato tecnico e scientifico".

