LIONE LIGUE 1 AULAS / La Federcalcio francese, facendo seguito all'annuncio del primo ministro Philippe, ha sospeso definitivamente la stagione in Ligue 1 e Ligue 2. Eppure, c'è chi oltralpe non si rassegna, come Jean Pierre Aulas, presidente del Lione.

"Mi chiedo se possa essere opportuno trovare un format per completare il campionato a luglio e farci trovare pronti ad agosto, visto che lavuole concludereed- ha spiegato - Magari potremmo tornare in campo allenandoci da giugno e disputando i playoff. Non sono sicuro che il campionato sia finito qui, potremmo anche disputare dei playoff ad agosto e rimandare a settembre l'inizio della prossima stagione".

