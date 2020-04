CORONAVIRUS CONTE CREMONA / Continua la visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Lombardia: il premier è stato anche a Cremona, un'altra delle città più colpite dall'emergenza coronavirus. Al termine della visita Conte ha tenuto una conferenza stampa: "Abbiamo tenuto vari incontri e reso omaggio agli operatori sanitari: un caloroso abbraccio di riconoscenza e apprezzamento per il lavoro fatto. Mi sono permesso di farlo a nome mio, dell'intero Governo, ma anche a nome di tutta la comunità italiana, dei cittadini che stanno apprezzando l'abnegazione e la competenza professionale tutti gli operatori sanitari. Stiamo dimostrando che abbiamo grandi risorse umane e professionali: abbiamo attraversato una fase critica di sovraccarico delle strutture sanitarie, stiamo potenziando il sistema sanitario e continueremo a farlo.

Dobbiamo essere preparati per evitare un nuovo sovraccarico: il modo migliore, insieme alle altre iniziative, per affrontare la fase 2".

FASE 2 - "Affrontare nel miglior modo la fase 2 significa anche rafforzare i sistemi di tracciamento, la famosa app, rafforzare i test da diffondere quanto più possibile, sia i tamponi che quelli sierologici. In questo modo avremo una mappatura quanto più possibile completa e questo ci consentirà di procedere con maggiore sicurezza in questa fase. Non riteniamo di essere usciti da una situazione di pericolo".

ECONOMIA - "Crediamo di dover dare un ristoro economico alle province più colpite: non mi fate dire l'entità di questo intervento perché siamo ancora in fase di studio. Le realtà più colpite parteciperanno anche alla distribuzione delle risorse di cui beneficeranno gli 8mila comuni italiani".