CALCIOMERCATO MILAN ONANA AJAX DONNARUMMA / Nel prossimo calciomercato, terrà banco in casa Milan la sempre più probabile cessione di Gianluigi Donnarumma. Il portiere stabiese, in scadenza di contratto nel 2021 e con un rinnovo che appare lontano, dirà quasi certamente addio. Per i rossoneri, la necessità di trovare un sostituto. Secondo il 'De Telegraaf', testata olandese, ci sarebbe anche il Diavolo sulle tracce di Onana, estremo difensore dell'Ajax.

Ma la corsa al camerunense si annuncia in salita.le squadre principali segnalate su di lui.

