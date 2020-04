CALCIOMERCATO INTER COUTINHO BARCELLONA BAYERN MONACO / Soluzione a sorpresa per Coutinho: il brasiliano a fine stagione terminerà il suo prestito al Bayern Monaco e probabilmente farà ritorno al Barcellona.

I tedeschi non sembrano intenzionato ad esercitato l'oneroso diritto di riscatto e allora l'ipotesi più concreta e un ritorno alla base dell'ex: da settimane si parla delle possibili destinazioni con la Premier League come meta gradita dal calciatore che piace però anche all'ed è stato accostato anche al. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

In realtà, secondo quanto riferisce 'sport.es', c'è anche un'altra possibilità da non scartare: quella della permanenza al Barcellona. Sarebbe proprio Setien a spingere per questa soluzione, ritenendo Coutinho adatto al suo sistema di gioco. La società ci pensa, tenendo in considerazione che la cifra da incassare per rifarsi dell'investimento di qualche stagione fa difficilmente sarà offerta in quest'estate: i 90 milioni di euro sono una somma che difficilmente sarà raggiunta in un calciomercato influenzato dalla crisi economica conseguente al coronavirus. Allora perché non provare a puntare ancora sul brasiliano? Questo l'interrogativo del Barcellona per la prossima estate.