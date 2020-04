SERIE A LEGA ASSEMBLEA CORONAVIRUS / Venerdì 1 maggio è stata convocata d'urgenza l'Assemblea della Lega Serie A: alle ore 9.30 in prima convocazione e alle 11 in seconda convocazione, i presidenti dei venti club del massimo campionato si vedranno in videoconferenza per discutere dell'ordine del giorno. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Un odg che prevede tra i vari punti un aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021 e l ripetibilità importi provvisori fatturazione sesta rata della stagione 2019/20 in caso di eventuali scostamenti nelle graduatorie previste dalla Legge Melandri e successive modifiche.

Appuntamento importante anche per verificare gli aggiornamenti relativi alla possibile ripresa del campionato con lo scontro ancora in atto tra alcuni presidenti (Lotito su tutti) e il ministro Spadafora. Tutte le venti società di Serie A, pur con vari distinguo, hanno votato per la ripresa del campionato, ma al momento dal Governo è arrivato il no alla ripresa degli allenamenti anche individuali nei centri sportivi dal 4 maggio, fissando come data possibile quella del 18 dello stesso mese.