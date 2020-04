Serie B, il comunicato UFFICIALE: "Per concludere la stagione servono tre mesi"

SERIE B CONSIGLIO / Il Consiglio direttivo della Lega Serie B si è riunito quest'oggi in video conferenza. Diramato un comunicato ufficiale in cui la lega cadetta spiega che "all’unanimità si è deliberato la necessità, per concludere l’attuale stagione sportiva in considerazione di ragioni di ordine tecnico, atletico e organizzativo, di almeno tre mesi dal nulla osta governativo sulla ripresa degli allenamenti". Il torneo dunque potrebbe concludersi "nei periodi delle date finali delle competizioni Uefa", presumibilmente al termine di agosto.

Preannunciate inoltre "ulteriori iniziative e strumenti a tutela del sistema economico e sportivo della Lega Serie B, e di tutte le società associate, che verranno illustrate dal presidente Mauroal tavolo federale".

