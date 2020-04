LAZIO LOTITO / "Il rischio economico, se non si riparte, lo conoscete: danni gravi e irreparabili per centinaia di milioni di euro". Claudio Lotito, intervistato dal Tg2, lancia l’allarme. "L’ultimo Dpcm è illogico. Un giocatore di uno sport individuale si può allenare nei centri sportivi, mentre gli altri no. Troveremo Immobile e Dzeko che correranno a Villa Borghese e Insigne sul Lungomare Caracciolo", spiega il presidente della Lazio. "Il presupposto è che sappiamo con certezza che il virus non scomparirà in poco tempo, dobbiamo conviverci - aggiunge il numero uno laziale -.

Al di là dei valori economici e della questione relativa ai diritti tv, bisogna sottolineare il ruolo sociale del calcio". Infine, a chi sostiene che la Lazio abbia un interesse particolare nel volere riprendere il campionato, lottando per lo scudetto, Lotito risponde: "Al di là della nostra posizione, occorre evitare un danno grave al sistema calcio".

