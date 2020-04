CALCIOMERCATO INTER VIDAL INTER MIAMI BECKHAM BARCELLONA / Tra gli obiettivi di calciomercato dell'Inter, non è sparito dal radar Arturo Vidal. Il cileno è sempre nei pensieri di Antonio Conte e di Beppe Marotta, ma per il centrocampista c'è una minaccia che arriva da oltreoceano. Secondo il 'Mundo Deportivo', infatti, il giocatore sarebbe finito nel mirino dell'Inter Miami.

David, numero uno della franchigia della, è da tempo alla ricerca di grandi calciatori per impreziosire la sua squadra e puntare ad arrivare al top del campionato statunitense. Il profilo di Vidal sarebbe l'ideale per carisma e leadership in mezzo al campo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, annuncio su Vidal: "So che può tornare in Italia"

Calciomercato Inter, futuro Tolisso: c'è una certezza