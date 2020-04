CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI GUARDIOLA / Pep Guardiola alla Juventus: continua a tenere banco il futuro dell'allenatore spagnolo e il collegamento con i bianconeri non perde quota. Il futuro di Maurizio Sarri è legato sicuramente ai risultati, se il campionato dovesse ripartire, ma l'ipotesi di un avvicendamento in vista della prossima stagione non è affatto tramontato.

La conferma resta ancora, secondo i bookmakers, la scelta con più ampie possibilità di divenire realtà, ma un esonero con un nuovo tecnico è da tenere in considerazione.

Nel caso in cui si decidesse per il cambio di allenatore, gli scommettitori puntano su un tris di nomi: Simone Inzaghi, Zinedine Zidane e Pep Guardiola, seguiti dal ritorno di Allegri e più indietro dall'approdo a Torino del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Per il manager del Manchester City le voci su un arrivo alla Juventus si susseguono dalla scorsa estate quando, prima che Sarri firmasse, i rumors impazzavano. Al momento l'ex Barcellona dovrebbe continuare con i Citizens ma tra incertezza sulla ripresa del campionato, conseguenze del coronavirus e esclusione dalla Champions del City, ogni opzione deve essere mantenuta sul tavola. Compresa quella dell'approdo in bianconero.