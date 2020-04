Fifa, il comitato medico: "Tornare in campo? Non prima di settembre"

FIFA COMITATO MEDICO / Un duro colpo alle speranze del mondo del calcio di tornare presto in campo per concludere l'attuale stagione arriva da Michel D'Hooghe, medico belga presidente del comitato medico della Fifa. Al Telegraph, ha infatti dichiarato: "Penso non si dovrebbe tornare a giocare prima della fine di agosto o inizio settembre. Il calcio non è la cosa più importante della vita, sarei felice di poter riprendere nelle prossime stagioni senza ulteriori problemi.

Si deve evitare il ritorno del virus, che non è impossibile. E' questione di vita o di morti, non di soldi, l'interesse per la salute deve prevalere su quello economico".

