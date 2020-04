CALCIOMERCATO MILAN FOFANA SAINT ETIENNE LEICESTER /Nonostante un rinnovo sino al 2024, Wesley Fofana del Saint Etienne resta comunque nel mirino del Milan.

Dalla Francia ne sono sicuri: pur avendo firmato il rinnovo, il giovanissimo difensore centrale rischia la cessione nella prossima sessione di calciomercato , anche perchè 'Les Verts' avrebbero bisogno di cedere e di liquidità. Per le ultimissime notizie di calciomercato e non solo: clicca qui

Lo riferisce 'Le 10 Sport' che sottolinea come il Saint Etienne stia pensando di cedere il giocatore, che resta uno degli elementi più preziosi della rosa, con l'obiettivo di incassare una cifra consistente. Oltralpe riferiscono come il Milan sia, insieme al Lipsia, uno dei club più interessati. Recentemente però sembra essere spuntata una nuova pretendente. Si tratta del Leicester, che si starebbe attivando per ottenere informazioni sul giovane difensore. Possibili evoluzioni potrebbero arrivare a breve.

