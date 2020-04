CORONAVIRUS LIGA ALLENAMENTI / Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato in conferenza stampa l'inizio della 'riapertura' del paese dopo la quarantena per coronavirus. Sarà diviso in quattro fasi da due settimane: la prima inizierà il giorno 4 maggio e coinvolgerà anche il calcio, visto che permetterà l'allenamento individuale nelle leghe professionistiche.

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

La seconda, quindi, avrà inizio intorno al giorno 18 e darà l'ok ad allenamenti per gruppi ridotti (prima da sei, poi da otto), mentre il primo giugno potranno riavere inizio le sessioni normali, con tutta la squadra. Il cinque giugno, invece, è la prima data prevista per il ritorno in campo delle competizioni, ovviamente a porte chiuse, che potrebbe slittare fino al giorno 12: in uno di questi due slot dovrebbe ricominciare la Liga, con la giornata numero 28.